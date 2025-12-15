 فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية

استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026 النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية
وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جميع الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض ومحافظات المنطقة.
وأكد سموُّه على الجهات المعنية بسرعة تفعيل لجان حصر الأضرار، وتكثيف الحضور الميداني، ومعالجة ما نتج من آثار للأمطار، وتسخير الجهود كافة؛ لمواجهة الحالات الطارئة وتحقيق السلامة للجميع.