 فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
 فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية

وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جميع الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض ومحافظات المنطقة.

وأكد سموُّه على الجهات المعنية بسرعة تفعيل لجان حصر الأضرار، وتكثيف الحضور الميداني، ومعالجة ما نتج من آثار للأمطار، وتسخير الجهود كافة؛ لمواجهة الحالات الطارئة وتحقيق السلامة للجميع.

