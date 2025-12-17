فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.