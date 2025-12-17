فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.