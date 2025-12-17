Icon

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

