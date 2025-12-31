فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا مجلس الأمن يمدد ولاية قوة “أندوف” بالجولان لـ6 اشهر الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان العراق يعلن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية السيد عبد السلام عبدى علي.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.