أكد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية السيد عبد السلام عبدى علي.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

