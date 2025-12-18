فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر” السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز لقطات لأمطار وثلوج حائل
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام داتو إيروان بهين يوسف.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.