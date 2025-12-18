Icon

فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٦ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
المواطن - فريق التحرير

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام داتو إيروان بهين يوسف.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

