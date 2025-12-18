فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام داتو إيروان بهين يوسف.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.