فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.