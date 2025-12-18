Icon

ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon لقطات لأمطار وثلوج حائل Icon متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض Icon إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة Icon قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود Icon طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا Icon الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية Icon مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن Icon ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٣ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر

فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي...

فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض

فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية...

السعودية اليوم