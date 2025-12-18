فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري

ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز لقطات لأمطار وثلوج حائل متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.