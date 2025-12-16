فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية ماليزيا محمد حسن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.