فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية ماليزيا محمد حسن.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.