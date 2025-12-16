Icon

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية ماليزيا محمد حسن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

