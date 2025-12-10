فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة

أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الهيئة السعودية للمياه تعلن فوز 13 فريقًا في “مياهثون 2025” “الحياة الفطرية” يطلق 35 كائنًا فطريًّا بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر مصرع 22 وإصابة 16 شخصًا بانهيار مبنيين في المغرب الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي في يومها الدولي.. جبال نجران تجمع التنوع الجغرافي والثراء البيئي ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن”
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.