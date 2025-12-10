فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.