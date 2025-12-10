Icon

فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ مساءً
فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

