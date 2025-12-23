فيضانات عارمة تجتاح جنوب فرنسا

تعرضت مناطق بجنوب فرنسا اليوم، لفيضانات قوية واستثنائية في منطقة هيرولت بالقرب من مدينة مونبيليه.

وقالت مسؤولة في خدمة الإنذار الفرنسية شانتال موشيه: “إن الوضع من المرجح أن يكون الأسوأ منذ أكثر من 30 عامًا”.

وقد تم تفعيل أعلى مستوى تحذير في المنطقة، على الرغم من انحسار المياه الآن، وقد انقطع التيار الكهربائي عن الكثير من المنازل، كما غمرت المياه الطرق.

وأضافت موشيه “أن التنقل في المنطقة ما زال صعبًا، ولم تُسَجَّل خسائر بشرية حتى الآن”.

يشار إلى أن مناطق من مونبيليه غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، ولأسباب تتعلق بالسلامة، استمر إغلاق الأسواق والمتنزهات وحديقة الحيوانات.