مقدمة من سلمان للإغاثة

قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٧ مساءً
قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة
المواطن - واس

وصلت أمس إلى وسط قطاع غزة قافلة إغاثية سعودية جديدة، محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك التنفيذي للمركز داخل قطاع غزة- المساعدات تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك رغم الأحوال الجوية القاسية التي أدت إلى غرق خيام النازحين في القطاع، حيث قام المركز بإنشاء عدد من المخيمات لإيواء الأسر، إلى جانب تزويدهم باحتياجاتهم اليومية الأساسية في محاولة للحد من تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ويأتي ذلك تأكيدًا لموقف المملكة الثابت عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

