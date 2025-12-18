فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر” السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أعلنت “شركة كهرباء السودان”، اليوم، مقتل شخصين جراء تعرض محطة المقرن التحويلية للكهرباء بمدينة عطبرة شمال البلاد، لهجوم بطائرات مسيرة، إضافة إلى أضرار بالموقع أدت لانقطاع الخدمات في عدة ولايات.
وأكد مجلس التنسيق الإعلامي للشركة في بيان, أن محطة المقرن عطبرة تعرضت لاعتداء بالمسيرات أدى لمقتل عنصرين من طاقم الدفاع المدني، كما أسفر الهجوم عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية التيار، مما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي بعدة ولايات.
وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة في إخماد الحريق، وسيجرى تقييم فني لآثار الاعتداء لاتخاذ المعالجات المطلوبة.