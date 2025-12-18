Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٠ مساءً
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت “شركة كهرباء السودان”، اليوم، مقتل شخصين جراء تعرض محطة المقرن التحويلية للكهرباء بمدينة عطبرة شمال البلاد، لهجوم بطائرات مسيرة، إضافة إلى أضرار بالموقع أدت لانقطاع الخدمات في عدة ولايات.

وأكد مجلس التنسيق الإعلامي للشركة في بيان, أن محطة المقرن عطبرة تعرضت لاعتداء بالمسيرات أدى لمقتل عنصرين من طاقم الدفاع المدني، كما أسفر الهجوم عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية التيار، مما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي بعدة ولايات.
وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة في إخماد الحريق، وسيجرى تقييم فني لآثار الاعتداء لاتخاذ المعالجات المطلوبة.

