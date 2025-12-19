إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025 النقل العام بالرياض يعلن عن تذاكر سنوية وفصلية جديدة سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها في قطاع غزة غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا
آخرون في حادث طعن وهجمات بقنابل دخانية استهدفت، اليوم، محطتي مترو في العاصمة التايوانية تايبيه.
وقال رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي، في تصريح صحفي: “إن الهجوم نفذه رجل مسلح بسكين وسط العاصمة تايبيه، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين”، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم قتل أثناء مطاردة الشرطة له، بعد سقوطه من أحد المباني.
وأضاف أن المشتبه به أطلق قنابل دخان داخل محطة القطار الرئيسية في تايبيه، ثم فر إلى محطة مترو أنفاق قريبة تقع في منطقة تسوق مكتظة، حيث هاجم عددًا من الأشخاص أثناء فراره، مبينًا أن السلطات باشرت تحقيقًا شاملًا عن خلفية المنفذ، لمعرفة دوافعه.