قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

آخرون في حادث طعن وهجمات بقنابل دخانية استهدفت، اليوم، محطتي مترو في العاصمة التايوانية تايبيه.

وقال رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي، في تصريح صحفي: “إن الهجوم نفذه رجل مسلح بسكين وسط العاصمة تايبيه، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين”، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم قتل أثناء مطاردة الشرطة له، بعد سقوطه من أحد المباني.

وأضاف أن المشتبه به أطلق قنابل دخان داخل محطة القطار الرئيسية في تايبيه، ثم فر إلى محطة مترو أنفاق قريبة تقع في منطقة تسوق مكتظة، حيث هاجم عددًا من الأشخاص أثناء فراره، مبينًا أن السلطات باشرت تحقيقًا شاملًا عن خلفية المنفذ، لمعرفة دوافعه.

