قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٦ مساءً
قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، صدور قرارات من لجان النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بحق 9 أشخاص، بعد نشرهم محتويات مخالفة لما نصّت عليه المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني، والتي تحظر نشر أي مواد تدعو إلى الإخلال بالنظام العام أو المصلحة الوطنية، أو التحريض أو الإثارة، أو بث روح الشقاق.

وتضمّنت القرارات تغريم المخالفين، إضافة إلى إلزامهم بحذف الحسابات التي نُشرت منها تلك المخالفات، تطبيقًا للأنظمة المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محتوى يخالف الأنظمة الإعلامية، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة بحق كل من يتجاوز الضوابط المعتمدة.

