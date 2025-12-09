قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني الأرصاد: نعمل على دراسة أسباب انتقال ذروة موسم الأمطار من نوفمبر إلى ديسمبر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا 56 مشروعًا.. دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن الخميس.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ214,166 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية أمطار عسير.. مفردات تراثية توثق العلاقة بين الإنسان والطبيعة الجبلية أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية المرور: احذروا انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 20 كيلو قات في جازان تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، صدور قرارات من لجان النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بحق 9 أشخاص، بعد نشرهم محتويات مخالفة لما نصّت عليه المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني، والتي تحظر نشر أي مواد تدعو إلى الإخلال بالنظام العام أو المصلحة الوطنية، أو التحريض أو الإثارة، أو بث روح الشقاق.
وتضمّنت القرارات تغريم المخالفين، إضافة إلى إلزامهم بحذف الحسابات التي نُشرت منها تلك المخالفات، تطبيقًا للأنظمة المنظمة للعمل الإعلامي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محتوى يخالف الأنظمة الإعلامية، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة بحق كل من يتجاوز الضوابط المعتمدة.