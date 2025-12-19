Icon

قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ مساءً
قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
المواطن - واس

دعت الهيئة السعودية للمياه، إلى تصحيح أوضاع العاملين في أنشطة نقل المياه اللاشبكية، لقرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن تطبيق الاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة لهذه الأنشطة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تأتي في إطار تنظيم أنشطة توزيع المياه عبر الصهاريج، إضافة إلى خدمات تجميع مياه الصرف الصحي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز سلامة المياه، وتحسين مستوى الامتثال والرقابة.

وبيّنت الهيئة أن اشتراطات المرحلة الأولى تشمل متطلبات فنية وتنظيمية أساسية، من أبرزها الفحص الدوري للناقلات، وتطبيق الهوية البصرية المعتمدة، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن اشتراطات فنية تكميلية.

وأشارت الهيئة السعودية للمياه إلى أن استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع والتقدم للحصول على التراخيص النظامية يتم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مؤكدة أن انتهاء المهلة سيعقبه متابعة امتثال مزاولي الأنشطة عبر الجولات الرقابية وأعمال التفتيش وضبط المخالفات وفق الإجراءات النظامية.

