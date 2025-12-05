قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي

انطلقت قرعة كأس العالم 2026 التى تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في مركز كينيدي للفنون المسرحية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب القرعة، سيكون المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي، فيما سيكون المنتخب المصري في المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا وإيران، أما المنتخب الجزائري فيتواجد في المجموعة العاشرة رفقة كل من الأرجنتين والنمسا.

ويواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة رفقة كل من هولندا واليابان، ويواجد المنتخب القطري في المجموعة الثانية رفقة كل من كندا وسويسرا، فيما سيكون المنتخب المغربي رفقة المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة.

وتستضيف مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ثلاث دول وهي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو وإلى 19 يوليو 2026، لأول مرة في تاريخ البطولة.

قرعة كأس العالم 2026

ويقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد لـ95 عامًا، ويتألف من 104 مباريات، وهو أعلى رقم في تاريخ كأس العالم.

وستتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة من 4 منتخبات، تليها مراحل خروج المغلوب التالية: دور الـ32، دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي.

وفي نهاية مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة تلقائيا إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 فرق تحصل على المركز الثالث.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) قبل سحب القرعة، تقسيم المنتخبات الـ48 المتأهلة (42 متأهلة رسميا إضافة إلى 6 منتخبات عبر الملحقين الأوروبي والعالمي) إلى أربعة أوعية بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبا، كتالي.

الوعاء الأول:

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني:

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث:

النرويج – بنما – مصر– الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع:

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

وتحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وهي السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب بينما يخوض منتخب العراق الملحق العالمي في شهر مارس المقبل أملا في مقعد عربي ثامن.