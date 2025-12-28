قمر رجب يدخل طور التربيع الأول في سماء المملكة

دخل قمر شهر رجب طور التربيع الأول في سماء منطقة الحدود الشمالية وسماء العالم مساء أمس، حيث ظهر نصف قرصه مضاءً في مشهد فلكي لافت.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن طور التربيع الأول يحدث عندما يقطع القمر ربع مداره حول الأرض ويكون على زاوية قائمة تقريبًا مع الشمس، ما يؤدي إلى إضاءة نصفه الظاهر، مشيرًا إلى أن هذا الطور يُعدُّ من أفضل المراحل لرصد تفاصيل سطح القمر من فوهات وجبال، وذلك بسبب تباين الظلال، كما يسهم في تعزيز الوعي الفلكي وتشجيع المهتمين والهواة على متابعة ورصد الظواهر الفلكية.