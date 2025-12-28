Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

قمر رجب يدخل طور التربيع الأول في سماء المملكة

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
قمر رجب يدخل طور التربيع الأول في سماء المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخل قمر شهر رجب طور التربيع الأول في سماء منطقة الحدود الشمالية وسماء العالم مساء أمس، حيث ظهر نصف قرصه مضاءً في مشهد فلكي لافت.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن طور التربيع الأول يحدث عندما يقطع القمر ربع مداره حول الأرض ويكون على زاوية قائمة تقريبًا مع الشمس، ما يؤدي إلى إضاءة نصفه الظاهر، مشيرًا إلى أن هذا الطور يُعدُّ من أفضل المراحل لرصد تفاصيل سطح القمر من فوهات وجبال، وذلك بسبب تباين الظلال، كما يسهم في تعزيز الوعي الفلكي وتشجيع المهتمين والهواة على متابعة ورصد الظواهر الفلكية.

قد يهمّك أيضاً
اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة

اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة

فلكية جدة: القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض اليوم 

فلكية جدة: القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض اليوم 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد