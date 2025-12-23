Icon

قوات الاحتلال تقتحم طوباس وبلدة نرمسعيا بالضفة الغربية

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
قوات الاحتلال تقتحم طوباس وبلدة نرمسعيا بالضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية -وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”- أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعدة سيارات عسكرية وانتشرت في عدة مناطق منها.

كما انتشرت قوة من المشاة في أحد الأحياء، وسُمع صوت إطلاق رصاص، قبل خروج قوات الاحتلال باتجاه حاجز تياسير دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا بعدة آليات عسكرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع وسط البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

