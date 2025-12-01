قوى: 3 أنواع من التأشيرات لاستقدام غير السعوديين حسب حاجة المنشأة

قالت منصة قوى إنه لاستقطاب غير السعودي من خارج المملكة للعمل يجب على المنشأة إصدار تأشيرة العمل الفورية.

وتابعت قوى عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه يمكن استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من التأشيرات لاستقطاب غير السعوديين، ويعتمد نوع التأشيرة على المرحلة الحالية للمنشأة وفترة عقد الموظف وهي كالتالي:

-تأشيرات عمل دائمة: لتوظيف غير السعوديين بعقود عمل طويلة الأمد.

-تأشيرات عمل مؤقتة: للعقود قصيرة الأجل لغير السعوديين (3 أشهر أو أقل).

-تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة،

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط التالي: هنا.