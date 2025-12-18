كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي

أُلغيت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي لتحديد المركز الثالث، ضمن بطولة كأس العرب 2025، بعد تعذر استكمالها بسبب الأحوال الجوية.

وجاء قرار الإلغاء مع انطلاق الشوط الثاني؛ نتيجة الظروف المناخية التي حالت دون استئناف اللقاء، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير الحاضرة.

وأُقيمت المباراة على إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يقرر الحكم إيقافها، ومن ثم إلغاؤها بشكل رسمي.

يُذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وأوضح ‏الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أنه بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب بين منتخبي السعودية والإمارات، ستُحدِّد اللجنة المختصة لاحقًا صاحب المركز الثالث.

