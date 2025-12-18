Icon

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء Icon إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” Icon طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا Icon كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي Icon مرتفعات الباحة تتوشّح بالضباب والغيوم في مشاهد شتوية آسرة Icon تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية Icon لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية Icon فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة Icon قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تحديد صاحب المركز الثالث لاحقا

كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٤ مساءً
كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أُلغيت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي لتحديد المركز الثالث، ضمن بطولة كأس العرب 2025، بعد تعذر استكمالها بسبب الأحوال الجوية.

وجاء قرار الإلغاء مع انطلاق الشوط الثاني؛ نتيجة الظروف المناخية التي حالت دون استئناف اللقاء، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير الحاضرة.

قد يهمّك أيضاً
كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي

كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي

الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب

الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب

وأُقيمت المباراة على إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يقرر الحكم إيقافها، ومن ثم إلغاؤها بشكل رسمي.
يُذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وأوضح ‏الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أنه بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب بين منتخبي السعودية والإمارات، ستُحدِّد اللجنة المختصة لاحقًا صاحب المركز الثالث.
‏⁧

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد