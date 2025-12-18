لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي مرتفعات الباحة تتوشّح بالضباب والغيوم في مشاهد شتوية آسرة تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
أُلغيت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي لتحديد المركز الثالث، ضمن بطولة كأس العرب 2025، بعد تعذر استكمالها بسبب الأحوال الجوية.
وجاء قرار الإلغاء مع انطلاق الشوط الثاني؛ نتيجة الظروف المناخية التي حالت دون استئناف اللقاء، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير الحاضرة.
وأُقيمت المباراة على إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يقرر الحكم إيقافها، ومن ثم إلغاؤها بشكل رسمي.
يُذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أنه بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب بين منتخبي السعودية والإمارات، ستُحدِّد اللجنة المختصة لاحقًا صاحب المركز الثالث.