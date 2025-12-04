كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر

اختتم المنتخب السعودي، مساء اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة منتخب جزر القمر، في المباراة التي ستقام مساء غدٍ الجمعة على استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب قطر 2025.

وأجرى لاعبو الأخضر، حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في نادي السد، تحت إشراف مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بمران الإحماء، أعقبها مران في مربعات تكتيكية، تلا ذلك مران على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويلعب المنتخب السعودي، في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب قطر 2025، إلى جانب منتخبات؛ المغرب، عمان، وجزر القمر.