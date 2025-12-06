كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية

تأهل منتخب الأردن، بجدارة واستحقاق، إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بفوزه 3-1 على الكويت في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في استاد أحمد بن علي في قطر اليوم السبت.

الأردن يفوز على الكويت

ورفع الأردن، الذي سيشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه العام المقبل إلى جوار منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا بالمجموعة العاشرة، رصيده إلى ست نقاط من انتصارين في صدارة المجموعة، فيما وتجمد رصيد الكويت عند نقطة واحدة حصدها بتعادله 1-1 مع مصر في الجولة الأولى.

ملخص لمن فاتته مباراة الاردن والكويت الاردن 3 × 1 الكويت

وسجل ثلاثية الأردن محمد أبوطه بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء إثر ركلة حرة في الدقيقة 17 وضاعف سعيد الروسان النتيجة بتسديدة قوية من مدى قريب بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلص البديل يوسف ناصر الفارق للكويت بضربة رأس في الدقيقة 84، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ضد سليمان عبد الغفور حارس الأردن سجل منها علي علوان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة والمجموعة ذاتها مصر مع الإمارات.