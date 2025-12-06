Icon

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز Icon “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م Icon بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا Icon كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة Icon إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأهل منتخب الأردن، بجدارة واستحقاق، إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بفوزه 3-1 على الكويت في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في استاد أحمد بن علي في قطر اليوم السبت.

الأردن يفوز على الكويت

ورفع الأردن، الذي سيشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه العام المقبل إلى جوار منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا بالمجموعة العاشرة، رصيده إلى ست نقاط من انتصارين في صدارة المجموعة، فيما وتجمد رصيد الكويت عند نقطة واحدة حصدها بتعادله 1-1 مع مصر في الجولة الأولى.

قد يهمّك أيضاً
كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا

كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا

وسجل ثلاثية الأردن محمد أبوطه بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء إثر ركلة حرة في الدقيقة 17 وضاعف سعيد الروسان النتيجة بتسديدة قوية من مدى قريب بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلص البديل يوسف ناصر الفارق للكويت بضربة رأس في الدقيقة 84، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ضد سليمان عبد الغفور حارس الأردن سجل منها علي علوان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة والمجموعة ذاتها مصر مع الإمارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كأس العرب 2025.. العراق يهزم البحرين بهدفين
الرياضة

كأس العرب 2025.. العراق يهزم البحرين بهدفين

الرياضة
الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب
الرياضة

الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس...

الرياضة
بالفيديو.. انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في قطر
الرياضة

بالفيديو.. انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في...

الرياضة
كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا
الرياضة

كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين...

الرياضة
كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية
الرياضة

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

الرياضة
الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب
الرياضة

الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس...

الرياضة