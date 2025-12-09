Icon

السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني Icon نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي Icon أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية Icon لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل Icon حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة Icon أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان Icon ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا Icon ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط

كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٣ مساءً
كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي
المواطن - فريق التحرير

حسم المنتخب الإماراتي تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (3 – 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على إستاد (974) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حاليًا في الدوحة.

وسجل يحيى الغساني في الدقيقتين (16، 18)، ونيكولاس خيمينيز في الدقيقة (66) أهداف الإمارات، وفهد الهاجري في الدقيقة (59) هدف الكويت.

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب

اليوم.. الأخضر في مواجهة حاسمة مع المغرب بكأس العرب

الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب

الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب

ورفع منتخب الإمارات بهذا الفوز رصيده إلى (4) نقاط في المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب الأردن المتصدر برصيد (9) نقاط، في حين تجمد رصيد منتخب الكويت عند نقطة واحدة في المركز الرابع وبفارق نقطة خلف منتخب مصر الذي حلّ ثالثًا.

