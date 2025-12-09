كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي

السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط
حسم المنتخب الإماراتي تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (3 – 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على إستاد (974) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حاليًا في الدوحة.
وسجل يحيى الغساني في الدقيقتين (16، 18)، ونيكولاس خيمينيز في الدقيقة (66) أهداف الإمارات، وفهد الهاجري في الدقيقة (59) هدف الكويت.
ورفع منتخب الإمارات بهذا الفوز رصيده إلى (4) نقاط في المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب الأردن المتصدر برصيد (9) نقاط، في حين تجمد رصيد منتخب الكويت عند نقطة واحدة في المركز الرابع وبفارق نقطة خلف منتخب مصر الذي حلّ ثالثًا.