كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي

حسم المنتخب الإماراتي تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (3 – 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على إستاد (974) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حاليًا في الدوحة.

وسجل يحيى الغساني في الدقيقتين (16، 18)، ونيكولاس خيمينيز في الدقيقة (66) أهداف الإمارات، وفهد الهاجري في الدقيقة (59) هدف الكويت.

ورفع منتخب الإمارات بهذا الفوز رصيده إلى (4) نقاط في المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب الأردن المتصدر برصيد (9) نقاط، في حين تجمد رصيد منتخب الكويت عند نقطة واحدة في المركز الرابع وبفارق نقطة خلف منتخب مصر الذي حلّ ثالثًا.