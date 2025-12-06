Icon

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ مساءً
كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية
المواطن - فريق التحرير

فاز منتخب الجزائر بنتيجة 5-1 على البحرين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم في قطر.

ورفع منتخب الجزائر، حامل اللقب، رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين، فيما ظل منتخب البحرين دون نقاط في المركز الأخير.

ومنح بركان الجزائر التقدم في الدقيقة 24 بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من يوسف عطال، قبل أن يدرك مهدي عبد الجبار التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق بتسديدة بيمناه عقب تمريرة منخفضة من علي مدن.

الجزائر يفوز على البحرين

لكن منتخب الجزائر استعاد تقدمه سريعا بعد تمريرة منخفضة من بركان، أسكنها بولبينة في الشباك بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وأطلق محمد مرهون تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لكن حارس الجزائر فريد شعال تألق وتصدى لها ببراعة، فيما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الجزائر قبل الاستراحة إثر تدخل أمين بنعدي مدافع البحرين على بركان، وتقدم ياسين بنزية لتنفيذها بنجاح.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب الجزائر الضغط والهجوم العنيف، لينجح بركان في تسجيل الهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 48 بضربة رأس مستغلا تسديدة هائلة من بولبينة من خارج منطقة الجزاء.

وجعل بولبينة النتيجة 5-1 في الدقيقة 80 عقب تمريرة منخفضة من المخضرم ياسين براهيمي، عقب تمريرة منخفضة من المخضرم ياسين براهيمي، أودعها في الشباك بتسديدة على يمين حارس البحرين، مسجلا هدفه الشخصي الثاني.

 

