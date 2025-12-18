كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الخميس، تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث مناصفة فى كأس العرب 2025 بقطر.

تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث

وأوضح “فيفا” في بيان مساء الخميس عبر حسابه بمنصة “إكس”، إنه بعد تعليق مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025 بين السعودية والإمارات، ثم إلغائها، ووفقًا للوائح والنظام الأساسي للفيفا، قررت لجنة المنتخبات الوطنية للرجال في الفيفا ما يلي: “تُعلن المباراة تعادلًا سلبيًا (0-0)، ويُقسم المركز الثالث بين الفريقين، كما تُجمع قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتُوزع بالتساوي بين الفريقين المشاركين”.

يذكر أنه تم إيقاف المباراة بسبب التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية غزيرة على الملعب وتعذر استكمال المباراة.

ولم يتم لعب سوى الشوط الأول من المباراة، والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون الأهداف، دون أن يتم استئناف الشوط الثاني بسبب هطول الأمطار بغزارة على ملعب خليفة الدولي.