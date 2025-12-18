كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025 تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الخميس، تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث مناصفة فى كأس العرب 2025 بقطر.
وأوضح “فيفا” في بيان مساء الخميس عبر حسابه بمنصة “إكس”، إنه بعد تعليق مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025 بين السعودية والإمارات، ثم إلغائها، ووفقًا للوائح والنظام الأساسي للفيفا، قررت لجنة المنتخبات الوطنية للرجال في الفيفا ما يلي: “تُعلن المباراة تعادلًا سلبيًا (0-0)، ويُقسم المركز الثالث بين الفريقين، كما تُجمع قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتُوزع بالتساوي بين الفريقين المشاركين”.
يذكر أنه تم إيقاف المباراة بسبب التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية غزيرة على الملعب وتعذر استكمال المباراة.
ولم يتم لعب سوى الشوط الأول من المباراة، والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون الأهداف، دون أن يتم استئناف الشوط الثاني بسبب هطول الأمطار بغزارة على ملعب خليفة الدولي.
Following the suspension and subsequent abandonment of the FIFA Arab Cup Qatar 2025™️ Third Place playoff between Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and in line with the relevant FIFA regulations and the FIFA Statutes, the FIFA Men’s National Team Committee has decided as…
