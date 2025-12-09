كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور 20 عامًا كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان
تغلب المنتخب الأردني لكرة القدم على نظيره المصري بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى، اليوم، على إستاد البيت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب FIFA قطر 2025.
وسجل للمنتخب الأردني كل من محمد أبو حشيش في الدقيقة (19) ومحمد أبو زريق في الدقيقة (41) وعلي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة (90+2)، ليحقق الفوز الثالث تواليًا جامعًا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة.
الاردن تقسو على مصر بثلاثية!
في المقابل ودع المنتخب المصري البطولة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطتين عن المنتخب الإماراتي الذي ضمن التأهل كثاني المجموعة عقب فوزه على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى بذات التوقيت.