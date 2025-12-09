Icon

حقق العلامة الكاملة من ثلاث مباريات

كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ مساءً
كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي
المواطن - فريق التحرير

تغلب المنتخب الأردني لكرة القدم على نظيره المصري بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى، اليوم، على إستاد البيت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب FIFA قطر 2025.

وسجل للمنتخب الأردني كل من محمد أبو حشيش في الدقيقة (19) ومحمد أبو زريق في الدقيقة (41) وعلي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة (90+2)، ليحقق الفوز الثالث تواليًا جامعًا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة.

في المقابل ودع المنتخب المصري البطولة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطتين عن المنتخب الإماراتي الذي ضمن التأهل كثاني المجموعة عقب فوزه على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى بذات التوقيت.

