كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي

تغلب المنتخب الأردني لكرة القدم على نظيره المصري بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى، اليوم، على إستاد البيت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب FIFA قطر 2025.

وسجل للمنتخب الأردني كل من محمد أبو حشيش في الدقيقة (19) ومحمد أبو زريق في الدقيقة (41) وعلي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة (90+2)، ليحقق الفوز الثالث تواليًا جامعًا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الاردن تقسو على مصر بثلاثية!😨😨😨 pic.twitter.com/exSsqBWbB4 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) December 9, 2025

في المقابل ودع المنتخب المصري البطولة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطتين عن المنتخب الإماراتي الذي ضمن التأهل كثاني المجموعة عقب فوزه على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى بذات التوقيت.