كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي

في صدارة المجموعة الرابعة

كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي
المواطن - فريق التحرير

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حاليًّا في قطر.

وسجل هدفي الجزائر كل من محمد توغاي وسعد ناطق مدافع العراق بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (45+1) و(46).
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد منتخب العراق عند ست نقاط في المركز الثاني.

كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي

كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي

كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي

كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي

ويلتقي منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي مع نظيره الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويلعب منتخب العراق مع الأردن متصدر المجموعة الثالثة.

