اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي “يوم الصفقة” يجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026 تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حاليًّا في قطر.
وسجل هدفي الجزائر كل من محمد توغاي وسعد ناطق مدافع العراق بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (45+1) و(46).
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد منتخب العراق عند ست نقاط في المركز الثاني.
هدف |
منتخب الجزائر يتقدم 2 – 0 على العراق في الدقيقة 46 عبر سعد ناطق بالخطأ في مرمى فريقه #الجزائر_العراق#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/635CYjE85z
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025
ويلتقي منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي مع نظيره الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويلعب منتخب العراق مع الأردن متصدر المجموعة الثالثة.