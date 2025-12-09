كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حاليًّا في قطر.

وسجل هدفي الجزائر كل من محمد توغاي وسعد ناطق مدافع العراق بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (45+1) و(46).

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد منتخب العراق عند ست نقاط في المركز الثاني.

هدف |

منتخب الجزائر يتقدم 2 – 0 على العراق في الدقيقة 46 عبر سعد ناطق بالخطأ في مرمى فريقه #الجزائر_العراق#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/635CYjE85z — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025

ويلتقي منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي مع نظيره الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويلعب منتخب العراق مع الأردن متصدر المجموعة الثالثة.