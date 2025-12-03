كأس العرب 2025.. العراق يهزم البحرين بهدفين

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
حقق المنتخب العراقي الفوز على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد 974، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025.
وسجل هدفي المنتخب العراقي كل من إبراهيم لطف الله حارس مرمى البحرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ(10)، ومهند علي في الدقيقة الـ(25)، في حين سجل هدف البحرين اللاعب هشام السيد في الدقيقة الـ(79).
ورفع منتخب العراق رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في حين استمر منتخب البحرين بدون نقاط في المركز الرابع، خلف الجزائر والسودان ولكل منهم نقطة واحدة.
منتخب العراق يفوز 2-1 على البحرين في كأس العرب قطر 2025 #العراق_البحرين #كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/fBhXKU59AA
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2025
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي في الجولة المقبلة مع نظيره السوداني يوم السبت المقبل على إستاد 974، فيما يلعب في اليوم نفسه المنتخب البحريني مع نظيره الجزائري على إستاد خليفة الدولي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.