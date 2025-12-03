كأس العرب 2025.. العراق يهزم البحرين بهدفين

حقق المنتخب العراقي الفوز على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد 974، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025.

العراق يهزم البحرين بهدفين

وسجل هدفي المنتخب العراقي كل من إبراهيم لطف الله حارس مرمى البحرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ(10)، ومهند علي في الدقيقة الـ(25)، في حين سجل هدف البحرين اللاعب هشام السيد في الدقيقة الـ(79).

ورفع منتخب العراق رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في حين استمر منتخب البحرين بدون نقاط في المركز الرابع، خلف الجزائر والسودان ولكل منهم نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي في الجولة المقبلة مع نظيره السوداني يوم السبت المقبل على إستاد 974، فيما يلعب في اليوم نفسه المنتخب البحريني مع نظيره الجزائري على إستاد خليفة الدولي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.