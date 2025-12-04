كأس العرب 2025.. فلسطين تنتزع تعادلًا ثمينًا أمام تونس الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء سلمان للإغاثة ينفذ 78 مشروعًا للرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة حول العالم بـ 64 مليون دولار المرور: ضبط 2313 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة المعيقلي يصل مقدونيا الشمالية ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين بعد الفاشر.. تحذير أممي من تكرار جرائم الدعم السريع في كردفان افتتاح السوق الحرة بمطار أبها الدولي 36 ابتكارًا يتنافسون على تغيير مستقبل المياه عالميًا في جدة تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين
انتزع المنتخب الفلسطيني تعادلًا ثمينًا من أمام المنتخب التونسي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قطر 2025.
وسجل هدفي المنتخب التونسي عمر العيوني في الدقيقة (16)، وفراس شواط في الدقيقة (51)، فيما سجل هدفي منتخب فلسطين حامد حمدان في الدقيقة (61)، وزيد قنبر في الدقيقة (85).
وتقام المباراة الثانية في ذات المجموعة في وقت لاحق اليوم، وتجمع منتخبي قطر وسوريا على إستاد خليفة الدولي.
وكانت الجولة الأولى شهدت خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره السوري بهدف دون رد، وبذات النتيجة تغلب المنتخب الفلسطيني على نظيره القطري.
وبهذه النتيجة حصد المنتخب الفلسطيني (4) نقاط جمعها من فوز وتعادل، فيما حصدت تونس نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.
وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي المنتخب القطري نظيره التونسي على إستاد البيت، والمنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني على إستاد المدينة التعليمية.
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.
