كأس العرب 2025.. فلسطين تنتزع تعادلًا ثمينًا أمام تونس

انتزع المنتخب الفلسطيني تعادلًا ثمينًا من أمام المنتخب التونسي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد لوسيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وسجل هدفي المنتخب التونسي عمر العيوني في الدقيقة (16)، وفراس شواط في الدقيقة (51)، فيما سجل هدفي منتخب فلسطين حامد حمدان في الدقيقة (61)، وزيد قنبر في الدقيقة (85).

وتقام المباراة الثانية في ذات المجموعة في وقت لاحق اليوم، وتجمع منتخبي قطر وسوريا على إستاد خليفة الدولي.

وكانت الجولة الأولى شهدت خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره السوري بهدف دون رد، وبذات النتيجة تغلب المنتخب الفلسطيني على نظيره القطري.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب الفلسطيني (4) نقاط جمعها من فوز وتعادل، فيما حصدت تونس نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي المنتخب القطري نظيره التونسي على إستاد البيت، والمنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني على إستاد المدينة التعليمية.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.