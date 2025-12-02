Icon

كأس العرب 2025.. منتخب المغرب يفوز على جزر القمر بثلاثية 

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٤ مساءً
كأس العرب 2025.. منتخب المغرب يفوز على جزر القمر بثلاثية 
المواطن - فريق التحرير

استهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بالفوز على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على إستاد خليفة الدولي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا المنتخبين السعودي والعُماني.

وسجل للمنتخب المغربي كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة الـ(5)، وطارق تيسودالي في الدقيقة الـ(11)، وكريم البركاوي في الدقيقة الـ(45+4)، في حين سجل لمنتخب جزر القمر لاعب المنتخب المغربي محمد بولاكوست بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ(56).

وبهذه النتيجة، ارتقى المنتخب المغربي صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد (3) نقاط، وذلك قبل مواجهة المنتخبين السعودي والعُماني التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.

