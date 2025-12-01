Icon

كأس العرب FIFA قطر 2025.. المنتخب السوري يتغلّب على نظيره التونسي بهدف

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣١ مساءً
كأس العرب FIFA قطر 2025.. المنتخب السوري يتغلّب على نظيره التونسي بهدف
المواطن - واس

تغلّب المنتخب السوري لكرة القدم على نظيره التونسي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم على إستاد أحمد بن علي لحساب المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وجاءت المباراة جيدة المستوى الفني من الجانبين مع أفضلية نسبية للمنتخب التونسي، الذي واجه صعوبات بالغة في اختراق دفاع المنتخب السوري.

وتحرر المنتخبان من الحذر الدفاعي بعد مرور ثلث ساعة على صافرة البداية، ومع مضي الوقت كان المنتخب التونسي الأكثر استحواذًا على الكرة، لكن المنتخب السوري أخذ الأسبقية بواسطة مهاجمه عمر خربين، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (48) مسجلًا هدف التقدم لمنتخب بلاده.

وفي الدقائق المتبقية من المباراة، سعى المنتخب التونسي لتعديل النتيجة دون طائل، لتنتهي بفوز المنتخب السوري بهدف دون رد.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب السوري أول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى للمجموعة بين منتخبي قطر وفلسطين، فيما تذيل المنتخب التونسي الترتيب بدون نقاط.

وفي الجولة الثانية لدور المجموعات، سيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الفلسطيني، فيما سيلعب المنتخب السوري أمام نظيره القطري.

