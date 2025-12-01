كأس العرب FIFA قطر 2025.. المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الفلسطيني

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
خسر المنتخب القطري لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى اليوم، على إستاد البيت في المباراة الافتتاحية للنسخة الحادية عشرة من كأس العرب FIFA قطر 2025.
وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع المنتخب القطري سلطان البريك بالخطأ في الدقيقة (90+5).
وحصد المنتخب الفلسطيني النقاط الثلاث ليتشارك الصدارة مع المنتخب السوري الفائز على المنتخب التونسي في وقت سابق بهدف دون رد أيضًا، فيما احتلّ المنتخبان القطري والتونسي المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.