كأس العرب FIFA قطر 2025.. المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الفلسطيني

خسر المنتخب القطري لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى اليوم، على إستاد البيت في المباراة الافتتاحية للنسخة الحادية عشرة من كأس العرب FIFA قطر 2025.

وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع المنتخب القطري سلطان البريك بالخطأ في الدقيقة (90+5).

وحصد المنتخب الفلسطيني النقاط الثلاث ليتشارك الصدارة مع المنتخب السوري الفائز على المنتخب التونسي في وقت سابق بهدف دون رد أيضًا، فيما احتلّ المنتخبان القطري والتونسي المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.