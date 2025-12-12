كم تكلفة استقدام العاملة الكينية؟ مساند يُجيب

قال برنامج مساند إن تكلفة الاستقدام في خدمة معروفة منخفضة وثابتة بحسب المهن والجنسيات المتاحة لدى جميع مقدمي الخدمات.

تكلفة استقدام العاملة الكينية

وتابع مساند عبر منصة إكس، إنه بالنسبة إلى تكلفة الاستقدام للعاملة الكينية فتبلغ ثمانية آلاف وثمان مائة وأربعين ريال وخمسة هللات (8,840.05 ر.س.) شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة العربية.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.