كيف ترفع الغازات الدفيئة حرارة الأرض؟ المسند يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن تأثير الغازات الدفيئة يتمثل في ارتفاع حرارة الأرض نتيجة احتجاز الحرارة، وهو ما عبّر عنه بالخيار (A) ضمن تساؤله التوعوي حول الظاهرة وتأثيراتها على المناخ.
وتابع المسند عبر منصة إكس إن الغازات الدفيئة تسمح بمرور جزء كبير من الإشعاع الشمسي نحو سطح الأرض، بينما تحتجز الإشعاعات الحرارية المنبعثة من السطح، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم ظاهرة الاحترار العالمي.
ونوّه إلى أن الفهم الصحيح لعمل هذه الغازات يسهم في تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات المؤثرة على المناخ.