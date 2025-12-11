Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

كيف ترفع الغازات الدفيئة حرارة الأرض؟ المسند يوضح

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
كيف ترفع الغازات الدفيئة حرارة الأرض؟ المسند يوضح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن تأثير الغازات الدفيئة يتمثل في ارتفاع حرارة الأرض نتيجة احتجاز الحرارة، وهو ما عبّر عنه بالخيار (A) ضمن تساؤله التوعوي حول الظاهرة وتأثيراتها على المناخ.

وتابع المسند عبر منصة إكس إن الغازات الدفيئة تسمح بمرور جزء كبير من الإشعاع الشمسي نحو سطح الأرض، بينما تحتجز الإشعاعات الحرارية المنبعثة من السطح، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم ظاهرة الاحترار العالمي.

قد يهمّك أيضاً
هل تؤثر الغازات الدفيئة على الغلاف الجوي ؟

هل تؤثر الغازات الدفيئة على الغلاف الجوي ؟

ونوّه إلى أن الفهم الصحيح لعمل هذه الغازات يسهم في تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات المؤثرة على المناخ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد