الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٧ مساءً
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

أعلن نادي الصقور السعودي عن استحداث شوطين للصقور المنغولية ضمن مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026 في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

ويعكس الشوطان توسع المهرجان في فروع المنافسة وتنويع فئات المشاركين، إذ يُخصص 337 ألف ريال للفائزين في شوط الصقور المنغولية، وخصص المهرجان شوطًا آخر للصقور المنغولية، باسم شوط “نوفا للصقور”، ويجمع نخبة الصقور المنغولية، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 550 ألف ريال.

ويشترط المهرجان أن يكون الصقر المشارك من مشتريات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي عقد في أكتوبر الماضي، إذ أطلق منطقة مخصصة للصقور المنغولية لأول مرة في تاريخه.

