Icon

لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر” Icon السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية Icon انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري Icon الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب Icon ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon لقطات لأمطار وثلوج حائل Icon متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض Icon إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٥ مساءً
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة اليوم، نتائج الفائزين في اليوم الثامن عشر من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة الجمل في شوط شلفا ولي العهد بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام لجنة التحكيم.
وحصل يزيد محمد عوض الله المطيري على المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني عيد محمد فالح السحمة، وحلّ ثالثًا عبدالرحمن تركي عبدالرحمن المقبل، واختتم قائمة الترتيب محمد مسيفر مفلح السواط في المركز الرابع.
وتستمر منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية ليوم غدٍ الجمعة بإعلان نتائج شوط الرؤية تمهيدي “شقح” وفردي جل “الشعل”.

قد يهمّك أيضاً
نتائج مسابقة “الطبع” للمرحلتين الأولى والثانية

نتائج مسابقة “الطبع” للمرحلتين الأولى والثانية

بريطاني يصطحب والديه في رحلة لاكتشاف السعودية

بريطاني يصطحب والديه في رحلة لاكتشاف السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد