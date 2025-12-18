لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر” السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز لقطات لأمطار وثلوج حائل متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة
أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة اليوم، نتائج الفائزين في اليوم الثامن عشر من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة الجمل في شوط شلفا ولي العهد بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام لجنة التحكيم.
وحصل يزيد محمد عوض الله المطيري على المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني عيد محمد فالح السحمة، وحلّ ثالثًا عبدالرحمن تركي عبدالرحمن المقبل، واختتم قائمة الترتيب محمد مسيفر مفلح السواط في المركز الرابع.
وتستمر منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية ليوم غدٍ الجمعة بإعلان نتائج شوط الرؤية تمهيدي “شقح” وفردي جل “الشعل”.