لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

باشرت لجنة حصر أضرار الأمطار في محافظة ينبع، في منطقة المدينة المنورة، أعمالها ميدانيًا لحصر الممتلكات المتضررة من الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، والرفع بها وفق الإجراءات النظامية.
وكانت محافظة ينبع قد شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وتقلبات جوية تسبب في أضرار في الممتلكات.
وتشهد العديد من المناطق حالة مطرية ورياح نشطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
