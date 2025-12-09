Icon

كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي Icon الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور 20 عامًا Icon كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي Icon السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني Icon نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي Icon أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية Icon لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل Icon حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة Icon أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحصر الممتلكات المتضررة من الحالة المطرية

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٦ مساءً
لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت لجنة حصر أضرار الأمطار في محافظة ينبع، في منطقة المدينة المنورة، أعمالها ميدانيًا لحصر الممتلكات المتضررة من الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، والرفع بها وفق الإجراءات النظامية.

وكانت محافظة ينبع قد شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وتقلبات جوية تسبب في أضرار في الممتلكات.

قد يهمّك أيضاً
تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة...

لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج

لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج

وتشهد العديد من المناطق حالة مطرية ورياح نشطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة مطرية على محافظة العُلا
السعودية اليوم

حالة مطرية على محافظة العُلا

السعودية اليوم
لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج
السعودية اليوم

لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج

السعودية اليوم
أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل
السعودية اليوم

أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل

السعودية اليوم
تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق
السعودية اليوم

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم...

السعودية اليوم
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة...

السعودية اليوم