لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية

أقامت اللجنة المنظمة لمؤتمر أبشر 2025 لقاءً تعريفياً شاملاً بأعمال المؤتمر، عقد في (قبة وزارة الداخلية)، وحضره ممثلون عن الجهات الحكومية الشريكة والشركات العالمية والمحلية المشاركة بفعاليات المؤتمر.

وأوضحت اللجنة المنظمة في مستهل اللقاء بأن مؤتمر أبشر 2025 الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يتميز بالشمولية، ويركز على تعزيز التطور التقني الذي تعيشه المملكة، كما يستعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال، ويجعل من أبرز مستهدفاته نشر المعرفة التقنية، وتوسيع التأثير الإيجابي ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أنه يضم مبادرة نوعية معرفية وعلمية تتمثل في مبادرة أبشر طويق، وهاكاثون هو الأضخم من نوعه، بالإضافة إلى جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب التي ستنطلق في 18 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها عدد من الشركات والمعاهد التقنية الكبرى يتجاوز عددها 20 شريكاً محلياً وعالمياً، ومن أبرزها: (NVIDIA) و(Meta) و(GoogleCloud) و(Huawei)”.



وأوضح، نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي أن: “مؤتمر أبشر 2025 بصفته الأول من نوعه بشموليته، يأتي كحدثٍ وطني بتنظيم وزارة الداخلية، وبشراكة مع أكاديمية طويق، بما يمثل عملاً مشتركًا يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومع تطلعنا لمستقبلٍ تقني تكون فيه بلادنا رائدة في كل الابتكارات العلمية والتقنية، وسيضم المؤتمر، الذي يقام برعاية شركة عِلم، أكثر من 60 جلسة حوارية وكلمة رئيسية، إضافة إلى 80 ورشة عمل مصاحبة، كما سيضم المؤتمر أكثر من 10 مناطق تفاعلية، كما بلغ عدد المسجلين في المؤتمر حتى تاريخه قرابة 20 ألف شخص”.

7 مسارات تقنية

ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر أبشر، عبدالعزيز بن أحمد الحمادي: “أن مبادرة أبشر طويق انطلقت في 16 مدينة لتمكين +100,000 مستفيد ومستفيدة في جميع مناطق المملكة، عبر 7 مسارات تقنية، تجاوزت 1,200 ساعة تعليميّة، وأكبر هاكاثون في الحلول الحكومية الرقمية، بمشاركة أكثر من 3,000 مشارك ومشاركة، يتنافسون في مسارات نوعية تشمل: الذكاء الاصطناعي، والهوية الرقمية، وإنترنت الأشياء، وابتكار خدمات أبشر، بجوائز تصل إلى مليون ريال سعودي، وأكثر من 250 برنامجاً احترافياً.

كما ألقى كلمة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – سدايا، المتحدث الرسمي للهيئة، الأستاذ ماجد الشهري، تحدّث فيها عن دور سدايا في دعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، ضمن الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع وزارة الداخلية، في تمكين التقنيات الناشئة من خلال الحلول الرقمية الوطنيّة التي تبرز في مؤتمر أبشر، وتمكين القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات عبر مبادرة أبشر طويق، في برامج احترافية مقدّمة من كبرى الجهات العالمية.

وجاءت كلمة هيئة الحكومة الرقمية، بحديث لمدير عام الإعلام في الهيئة، الأستاذ عبدالوهاب البداح، حول ترسيخ مفهوم الرقمنة، وتعزيز التكامل في تبنّي الحلول الرقميّة الوطنيّة، وتقديم خدمات محورها المواطن والمقيم، ويأتي مؤتمر أبشر تأكيداً لريادة المملكة عالمياً في مجال الرقمنة.

وقد تطرّق مدير عام ريادة الأعمال في البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، الأستاذ خالد المطوع، عن دعم البرنامج لمؤتمر أبشر، من خلال تمكين الاقتصاد الرقمي، وتبنّي الحلول والابتكارات الرقميّة الناشئة، إضافة إلى هاكاثون “أبشر طويق” الذي يسهم في بناء حلول رقمية فاعلة عبر العديد من المسارات.

مشاركة نخبة من الشركاء

وقد حظي اللقاء بمشاركة نخبة من الشركاء المحليين والعالميين، الذين يسهمون في دعم مساراته التقنية، وتمكين المواهب الوطنية، في مقدمتهم شركتا (OffSec) و(Holberton)، ضمن شراكات نوعية تعكس الثقة العالمية بمنظومة التحول الرقمي في المملكة؛ وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي للإيرادات في (OffSec)، السيد مات كينتسين:”نفخر بشراكتنا ومساهمتنا في مؤتمر أبشر 2025، الحدث الذي يجمع قادة الأمن والتقنية والخدمات الحكومية لبناء مستقبلٍ تقنيٍ آمن، كما نسعد بشراكتنا مع أكاديمية طويق، وإطلاق أول تعاون إستراتيجي في الشرق الأوسط للشهادات الاحترافية ضمن برامج الأكاديمية، متطلعين لنجاح هذه الشراكة النوعية”.

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ(Holberton)، السيد فلوريان بوخر، قائلاً: “سعداء بكوننا ضمن شركاء هذا الحدث الذي يُعد الأول من نوعه في التقنية للقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، ونؤكد في (Holberton) إيماننا بدعم وصقل مهارات الشباب السعودي في البرمجة والقطاع التقني، ومساعدتهم في بناء حلول مبتكرة ومنصات ذكية باستخدام أحدث التقنيات العالمية”.

وشهد اللقاء عرضاً مرئياً استُعرضت خلاله أبرز الأرقام، والأنشطة، والمسارات التقنية، والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، واختُتم بفقرة للأسئلة والاستفسارات، كما شهد مداخلات لعدد من منسوبي الشركاء المحليين والعالميين.

الجدير ذكره أن فعاليات مؤتمر “أبشر” 2025 المصاحبة انطلقت منذ وقتٍ مبكر في 30 نوفمبر الماضي، وفي مقدمتها مبادرة “أبشر طويق”، إلى جانب انطلاق أكبر هاكاثون في الحلول الحكومية الرقمية بجوائز تصل إلى مليون ريال سعودي، وعددٍ من المسارات التقنية النوعية التي تؤكد تبنّي وزارة الداخلية للحلول الرقمية المبتكرة، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.