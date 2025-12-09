لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، مع تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة -بمشيئة الله تعالى-.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.