Icon

اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة Icon بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز Icon لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم Icon كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي Icon “يوم الصفقة” يجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه Icon القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية Icon الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة Icon الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب Icon روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026 Icon تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، مع تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة -بمشيئة الله تعالى-.

قد يهمّك أيضاً
لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة...

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع
السعودية اليوم

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا...

السعودية اليوم
لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج
السعودية اليوم

لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج

السعودية اليوم
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة...

السعودية اليوم
أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل
السعودية اليوم

أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل

السعودية اليوم
حالة مطرية على محافظة العُلا
السعودية اليوم

حالة مطرية على محافظة العُلا

السعودية اليوم
تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق
السعودية اليوم

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم...

السعودية اليوم