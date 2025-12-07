لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج

ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية
هطلت أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج بمنطقة تبوك، شملت مركزي الحرة الشمالية، وعمق.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة.
وأشار التقرير، إلى أن هطول الأمطار يمتد إلى أجزاء من منطقة حائل والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة في حين تكون خفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة وعسير وكذلك على أجزاء من منطقة القصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لايزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خاصة السواحل منها.