لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
لقطات توثق الحالة المطرية على محافظة أملج
المواطن - فريق التحرير

هطلت أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج بمنطقة تبوك، شملت مركزي الحرة الشمالية، وعمق.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة.

وأشار التقرير، إلى أن هطول الأمطار يمتد إلى أجزاء من منطقة حائل والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة في حين تكون خفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة وعسير وكذلك على أجزاء من منطقة القصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لايزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خاصة السواحل منها.

