لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف

رصدت عدسة “واس” اليوم، جمال “الخباري” من مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة طريف، وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

وتشكَّلت بفعل هذه الأمطار بحيرات وخباري طبيعية، مع جريان للشِّعاب والأودية وامتلاء الفياض في مناظر بديعة وسط المناطق البرية جنوب محافظة طريف، وتوزَّعت هذه المناظر الخلابة في عدد من المواقع البرية البارزة، من بينها: قاع كتيفا، وجبل الخطيمي، والبارك، وجبل أقرن وغيرها من المواقع التي ازدانت بمياه المطر، حاملةً معها بشائر الخير والبركة لأهالي المنطقة وزوّارها.

