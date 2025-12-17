لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات وظائف شاغرة في شركة ساتورب وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025 متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
رصدت عدسة “واس” اليوم، جمال “الخباري” من مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة طريف، وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
وتشكَّلت بفعل هذه الأمطار بحيرات وخباري طبيعية، مع جريان للشِّعاب والأودية وامتلاء الفياض في مناظر بديعة وسط المناطق البرية جنوب محافظة طريف، وتوزَّعت هذه المناظر الخلابة في عدد من المواقع البرية البارزة، من بينها: قاع كتيفا، وجبل الخطيمي، والبارك، وجبل أقرن وغيرها من المواقع التي ازدانت بمياه المطر، حاملةً معها بشائر الخير والبركة لأهالي المنطقة وزوّارها.