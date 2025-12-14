Icon

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطار -بمشيئة الله-.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

