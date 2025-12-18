لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي مرتفعات الباحة تتوشّح بالضباب والغيوم في مشاهد شتوية آسرة تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الأحساء والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.