السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الأحساء والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

