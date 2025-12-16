لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف

شهدت منطقة الجوف ومحافظاتها اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وشملت الأمطار مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والقريات والمراكز التابعة لها.

هطول أمطار على الجوف

وقد ارتوت الأرض، وسالت على إثرها الشعاب، جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.