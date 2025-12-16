Icon

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ مساءً
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف
المواطن - فريق التحرير

شهدت منطقة الجوف ومحافظاتها اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وشملت الأمطار مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والقريات والمراكز التابعة لها.

هطول أمطار على الجوف

وقد ارتوت الأرض، وسالت على إثرها الشعاب، جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

