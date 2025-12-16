التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
شهدت منطقة الجوف ومحافظاتها اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وشملت الأمطار مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والقريات والمراكز التابعة لها.
وقد ارتوت الأرض، وسالت على إثرها الشعاب، جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
امطار دومة الجندل #الجوف اليوم تصوير عضو الفريق ابو جراح @abogarah4850 pic.twitter.com/bjYtybwXO0
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) December 16, 2025