لقطات توثق هطول أمطار الخير على القصيم

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددًا من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة نجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.