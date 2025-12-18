Icon

لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٤ مساءً
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات بقيق، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

