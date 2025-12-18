لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية

فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر” السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات بقيق، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.