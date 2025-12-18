لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات بقيق، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.