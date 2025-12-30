لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية

يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2% توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
بيّن مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية آثار احتراق عتاد وكميات من الأسلحة الإماراتية المهرّبة عبر ميناء المكلا، وذلك عقب الضربة السعودية التي استهدفت تلك المواقع.
وأظهر المقطع مشاهد لدمار واسع طال العتاد والأسلحة الإماراتية.
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن أسف المملكة لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى تنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن تلك التحركات تمثل تهديدًا للأمن الوطني للمملكة.
وشددت الخارجية على أن أمن المملكة خط أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مع التأكيد على التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره، ودعم الحل السياسي الشامل.
وفي وقت سابق اليوم صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافق (27 -28 ديسمبر 2025م) تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء (الفجيرة) إلى ميناء (المكلا) دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع؛ مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015م).
وأوضح اللواء المالكي أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.
pic.twitter.com/HDU5FdDrli
— الإخبارية السعودية – آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) December 30, 2025