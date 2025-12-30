لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية

بيّن مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية آثار احتراق عتاد وكميات من الأسلحة الإماراتية المهرّبة عبر ميناء المكلا، وذلك عقب الضربة السعودية التي استهدفت تلك المواقع.

وأظهر المقطع مشاهد لدمار واسع طال العتاد والأسلحة الإماراتية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن أسف المملكة لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى تنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن تلك التحركات تمثل تهديدًا للأمن الوطني للمملكة.

وشددت الخارجية على أن أمن المملكة خط أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مع التأكيد على التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره، ودعم الحل السياسي الشامل.

عملية عسكرية محدودة

وفي وقت سابق اليوم صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافق (27 -28 ديسمبر 2025م) تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء (الفجيرة) إلى ميناء (المكلا) دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع؛ مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015م).

وأوضح اللواء المالكي أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.