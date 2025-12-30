Icon

يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة Icon مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل Icon مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال Icon السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة Icon اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة Icon تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2% Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق  Icon العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة Icon التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي Icon الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أظهر المقطع مشاهد لدمار واسع طال العتاد والأسلحة

لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية
المواطن - فريق التحرير

بيّن مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية آثار احتراق عتاد وكميات من الأسلحة الإماراتية المهرّبة عبر ميناء المكلا، وذلك عقب الضربة السعودية التي استهدفت تلك المواقع.

وأظهر المقطع مشاهد لدمار واسع طال العتاد والأسلحة الإماراتية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن أسف المملكة لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى تنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن تلك التحركات تمثل تهديدًا للأمن الوطني للمملكة.

وشددت الخارجية على أن أمن المملكة خط أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مع التأكيد على التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره، ودعم الحل السياسي الشامل.

عملية عسكرية محدودة

وفي وقت سابق اليوم صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافق (27 -28 ديسمبر 2025م) تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء (الفجيرة) إلى ميناء (المكلا) دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع؛ مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015م).

وأوضح اللواء المالكي أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد