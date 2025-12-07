لقطات لأمطار أملج الليلية

هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج بمنطقة تبوك, شملت مراكز الشبعان، والرويضات، وشثاث، والشبحة، والهجمية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.