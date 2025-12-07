لقطات لأمطار أملج الليلية سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة رابط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1447 تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز
هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج بمنطقة تبوك, شملت مراكز الشبعان، والرويضات، وشثاث، والشبحة، والهجمية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.