السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لأمطار أملج الليلية

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
لقطات لأمطار أملج الليلية
المواطن - واس

هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج بمنطقة تبوك, شملت مراكز الشبعان، والرويضات، وشثاث، والشبحة، والهجمية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

