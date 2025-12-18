لقطات لأمطار وثلوج حائل متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024 الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
شهدت أجزاء من منطقة حائل مساء أمس، تساقط الثلوج على أجزاء متفرقة من أطراف مدينة حائل، صاحبها هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة وعدد من محافظاتها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.