لقطات لأمطار وثلوج حائل

شهدت أجزاء من منطقة حائل مساء أمس، تساقط الثلوج على أجزاء متفرقة من أطراف مدينة حائل، صاحبها هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة وعدد من محافظاتها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.