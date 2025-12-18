Icon

لقطات لأمطار وثلوج حائل

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥١ مساءً
لقطات لأمطار وثلوج حائل
المواطن - واس

شهدت أجزاء من منطقة حائل مساء أمس، تساقط الثلوج على أجزاء متفرقة من أطراف مدينة حائل، صاحبها هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة وعدد من محافظاتها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

