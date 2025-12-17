لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا “الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50% فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
شهدت مرتفعات تروجينا اليوم، تساقط الثلوج، وهطولًا خفيفًا للأمطار.
وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز بئر بن هرماس، والعيينة، وحالة عمار، وشقري وضواحيها.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.