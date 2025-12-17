لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك

شهدت مرتفعات تروجينا اليوم، تساقط الثلوج، وهطولًا خفيفًا للأمطار.

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز بئر بن هرماس، والعيينة، وحالة عمار، وشقري وضواحيها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.