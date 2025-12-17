Icon

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا Icon “الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50% Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي Icon المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة Icon أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة Icon فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم Icon برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية Icon ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية Icon صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار Icon طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٢ مساءً
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت مرتفعات تروجينا اليوم، تساقط الثلوج، وهطولًا خفيفًا للأمطار.

قد يهمّك أيضاً
تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة...

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز بئر بن هرماس، والعيينة، وحالة عمار، وشقري وضواحيها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد