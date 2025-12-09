Icon

لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٧ مساءً
لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

 

 

