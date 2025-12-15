وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحصل على اعتمادٍ الجمعية الدولية للسماء المظلمة مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة
هطلت اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة نجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.