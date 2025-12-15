Icon

لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٥ مساءً
لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

لقطات توثق هطول أمطار الخير على القصيم

لقطات توثق هطول أمطار الخير على القصيم

الدفاع المدني يحذر.. أمطار رعدية على معظم المناطق تستمر لعدة أيام

الدفاع المدني يحذر.. أمطار رعدية على معظم المناطق تستمر لعدة أيام

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة نجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

